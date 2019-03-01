Москва, 1 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Во избежание отравления блинами на масленичных ярмарках специалисты рекомендуют обращать внимание на внешний вид продукции. Об этом 1 марта заявил сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов на пресс-конференции в НСН.

По его словам, оценить качество блинов только по их внешнему виду практически невозможно, и потому, в первую очередь, следует обращать внимание на степень их прожарки.

Сделать определённые выводы о качестве продукции посетителям ярмарок поможет и оценка общего вида торговой точки и её сотрудников. При желании покупатель может поинтересоваться у продавца о наличии у него медицинской книжки.

Кроме этого, специалисты рекомендуют обращать внимание на используемые в блинах начинки. При наличии сомнений от рыбных и мясных начинок лучше отказаться, поскольку сложно определить, в каких условиях они изготавливались. Во избежание отравления безопаснее будет выбирать овощную и яичную начинки для блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 10 февраля в Москве проходит гастрономический фестиваль «Московская Масленица». На фестивальных площадках в разных районах столицы свою продукцию представляют производители и фермеры из 20 регионов России.