Черкесск, 1 марта, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Освобожденный из-под ареста из зала суда экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев назвал тех, кто стоит за уголовным преследованием в отношении него по обвинению в мошенничестве на крупную сумму. Он считает, что в его аресте виноваты Арашуковы.

Er.ru Вячеслав Дерев

«Даже ни секундочки не сомневайтесь», — ответил он на вопрос Business FM о том, считает ли он Арашуковых виновными в его уголовном преследовании.

По словам Дерева, он вступился за двоих близких ему людей — лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и Фраля Шебзухова — советника экс-президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева, убитых в 2010 году

«Я написал об этом в газете и всё, через неделю возбудили дело», — цитирует Дерева радиоканал.

Отпущенный на свободу бывший сенатор надеется, что клану Арашуковых придется ответить за всё, что они совершили.

«Из пяти убийств только одно, наверное, было в дальнее советское время. Но они всё равно все откроются. Ну, может быть, одно сложное — первое», — приводит его слова портал.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, был отпущен прямо из зала суда бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев. Мосгорсуд не счел возможным продлевать срок ареста находившемуся под стражей с 6 марта 2018 года бизнесмену, которого обвиняют в мошенничестве на сумму более 110 млн рублей при уплате НДС.

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Напомним, Дерев был задержан в марте 2018 года в Карачаево-Черкесии и переправлен в Москву. Бизнесмен представлял республику в Совете Федерации в течение пяти лет — с 2011 по 2016 годы. В декабре 2015 года он добровольно подал в отставку. На его место пришел Рауф Арашуков, которого арестовали 29 января в зале заседания Совета Федерации. 32-летнему сенатору от Карачаево-Черкесии предъявили обвинения в причастности к убийствам и оказании давления на свидетелей, а также в участии в преступной группе, которая похитила газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

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В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков — советник гендиректора «Газпром межрегионгаз». Он обвиняется в создании организованного преступного сообщества, которое и совершило хищения газа на многомиллиардную сумму. По уголовному делу уже арестованы семь топ-менеджеров в газовых компаниях на Юге России и Северном Кавказе. В розыске находятся еще трое.

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