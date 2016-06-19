Москва, 1 марта, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его пакистанский коллега Шах Махмуд Курейши обсудили эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном и готовность российской стороны участвовать в урегулировании ситуации, сообщает 1 марта пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Телефонный разговор Сергея Лаврова и Шаха Махмуда Курейши был инициирован 1 марта пакистанской стороной.

«С российской стороны подчеркнута необходимость для всех стран соблюдать положения универсальных контртеррористических конвенций и сотрудничать в деле их выполнения. Отмечена возможность использовать в этих целях механизма Региональной антитеррористической структуры ШОС», — указано в сообщении МИД.

Кроме того, Сергей Лавров выразил готовность России содействовать урегулированию возникшей напряженности и отметил безальтернативность политико-дипломатических средств для выхода из сложившейся ситуации.