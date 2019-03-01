Екатеринбург, 1 марта, 2019, 19:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге девятилетний мальчик получил травмы в результате падения на него глыбы льда. По факту ЧП начата проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пресс-служба Прокуратуры Свердловской области Место падения глыбы

Глыба льда рухнула на ребёнка с жилого дома на улице Данилы Зверева, 16 в районе 19:45 по местному времени. Мальчик проходил по улице мимо третьего подъезда. Глыба упала с пятого этажа.

Мальчик потерял сознание. Его госпитализировали с различными травмами.

Проверку начала прокуратура Кировского района Екатеринбурга. Известно, что этот дом обслуживает управляющая компания ЗАО УЖХ «Урал-СТ».

Прокуратура Екатеринбурга со своей стороны направила прокурорам районов города поручение организовать проверку того, каким образом чиновники и коммунальщики соблюдают законодательство в сфере ЖКХ при проведении сезонных работ. В случае наличия оснований последуют соответствующие меры реагирования, вплоть до дачи уголовно-правовой оценки.