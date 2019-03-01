Киев, 1 марта, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Ключевым вызовом для Украины во внешнем мире являются выборы в Европейский парламент, которые должны состояться в мае, считает экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсений Яценюк

Об этом он заявил в интервью «Цензор.нет», опубликованном сегодня, 1 марта.

«После этих выборов мы получим новую Еврокомиссию и ее президента, а потом и нового президента Европейского Совета. И очень многое зависит от того, какие будут результаты выборов. Уже сегодня опросы показывают, что правящие силы, объединенные Европейской народной партией, вряд ли возьмут то количество голосов, которое есть сегодня», — заявил Яценюк.

Экс-глава украинского правительства заявил, что возлагает надежды на то, что им удастся сформировать коалицию «внутри» Европейского парламента.

«И (на то) что Манфред Вебер, который в Мюнхене заявил о необходимости создания общеевропейской системы противоракетной обороны при участии Украины, станет тогда председателем Еврокомиссии», — продолжил он.

Вместе с тем в завершение Яценюк заявил, что уже сегодня можно констатировать, что в новом Европарламенте увеличится число тех, кто будет искать повод, чтобы «не поддержать Украину».

ИА REGNUM напоминает, что очередные выборы в Европарламент пройдут 23−26 мая 2019 года в 27 странах ЕС. В правительстве Украины также заявили, что «взвешивают» возможность радикального изменения политики ЕС после этих выборов.

«Вызов через выборы в Европарламент, учитывая рост популизма и роли праворадикальных сил, является серьезным. Не исключены такие изменения в составе Европарламента, которые могут повлиять на поддержку Украины», — заявила в Брюсселе украинский вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Бывший глава МИД Польши и экс-спикер польского Сейма Радослав Сикорский в интервью львовской газете «Высокий замок» также крайне пессимистически высказался насчет грядущих выборов в Европарламент, отметив, что в худшем сценарии ЕС даже может развалиться из-за этих выборов.