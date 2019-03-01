Москва, 1 марта, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах в 2018 году составила 126 600 рублей, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает 1 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Согласно приведённым данным, самую большую зарплату среди госслужащих в минувшем году получали сотрудники аппарата правительства России — их среднемесячный доход составил 240,3 тысячи рублей. На втором месте оказались служащие администрации президента России со средней зарплатой 236,7 тысячи рублей.

Зарплата члена Совета Федерации составила в среднем 186,4 тысячи рублей в месяц, депутата Государственной думы — 158,9 тысячи рублей.

Среди федеральных министерств и ведомств наиболее высокие зарплаты оказались у чиновников Федерального казначейства — 159,1 тысячи рублей, МИД — 151,1 тысячи рублей, МЧС — 145 тысяч рублей, Федеральной налоговой службы — 144,8 тысячи рублей, Министерства финансов — 139,2 тысячи рублей.

Средняя месячная зарплата чиновника Генеральной прокуратуры составила 84 тысячи рублей, Следственного комитета — 59,5 тысячи рублей.

Всего, по данным Росстата, на конец декабря 2018 года в России числилось 38,3 тысячи федеральных чиновников. При этом штаты должностей гражданской службы были укомплекто­ваны на 84,7%.