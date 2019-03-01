Москва, 1 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. В издательстве ИА REGNUM выходит книга Кирилла Шевченко «От импровизации к цугцвангу: Пражская весна 1968 года и Варшавский договор», посвященная роковым событиям, чье значение для судьбы европейского социалистического блока невозможно переоценить. Пражская весна стала результатом взаимосложения затянувшегося «чешского сталинизма», хрущевских нововведений в СССР и надежд населения Чехословакии на демократизацию. Огромную роль сыграли также клановые дрязги, охватившие коммунистическое руководство ЧССР.

Пражская весна

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Пражская весна 1968 года и ввод на территорию Чехословакии войск стран Организации Варшавского договора стали подарком как идеологам западного блока, так и диссидентскому движению в социалистических странах, убедив наблюдателей в неумении коммунистического руководства разрешать организационные вопросы иначе, как силовым путем. Формирование ложного образа СССР (а за ним и России) как страны-агрессора, мечтающей подавить своими танками демократию во всём мире, стало еще одним печальным наследием пражских событий.

Кирилл Шевченко рассматривает связь Пражской весны с культурно-исторической традицией Чехословакии и мировыми событиями ХХ века. Работа будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся историей этого периода и причинами распада системы социализма в его советском варианте.