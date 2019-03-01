Киев, 1 марта, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Депутат от фракции Блок Петра Порошенко Владимир Арьев обвинил украинского шоумена, лидера рейтингов президентской гонкий Владимира Зеленского в незаконном отмывании миллионов долларов. Соответствующее заявление Арьев сделал 1 марта в эфире одного из украинских телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, «соответствующие органы» занимаются расследованием схем отмывания средств Зеленским.

«Были переводы средств на счета фирмы Green Family Ltd, которая принадлежит Зеленскому… На эту фирму пришло 6 млн. долл. сразу после того как произошел трансфер Зеленского и его команды с канала «Интер» на группу каналов 1+1 в 2012 году. Также происходил перевод денег на фирмы Зеленского. Мы нашли номера этих договоров, даты перевода этих денег и схему, которая абсолютно четко напоминает схему отмывания денег. Это чистый криминал. Знаю, что сегодня все эти вещи расследуются соответствующими органами. Просто количество этих операций настолько масштабное, что это может занять много времени», — сказал Арьев.

Кроме того, Арьев разместил соответствующий пост на своей странице в Фейсбук.

«Весна покажет, кто где воровал, говорите? Первое марта. Показываем. Как 41 млн$ средств вкладчиков ПриватБанка были выведены на счета комиков Квартала 95 через кредитование связанных с Коломойским компаний. Произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которую расследовал Kroll после выведения Коломойским и компанией 6 млрд. долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ», — пишет Арьев.

Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует во всех февральских соцопросах, которые опубликовали авторитетные украинские социологические фирмы — Киевский международный институт социологии (КМИС), группа «Рейтинг», Центр им.Разумкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года компания Rothschild Trust подтвердила информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко передал ей в управление свою долю в кондитерской корпорации «Рошен» в созданном слепом трасте (blind trust).

«Соглашение было составлено в соответствии с международными стандартами передачи политиками активов в траст на время государственной службы», — отмечается в сообщении.

Напомним, 3 апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами. В материалах ICIJ также упоминается президент Украины Петр Порошенко, который создал в 2014 году офшорные компании.

6 апреля президент Порошенко заявил, что основной целью учреждения компании Prime Asset Partners Limited (BVI) на Британских Виргинских островах было создание специального предприятия (SPV) для передачи бизнеса в управление банку Rothschild, а не минимизация налоговой базы, как у других участников скандала Panama papers.