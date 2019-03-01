Москва, 1 марта, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в Москве провел совещание по вопросу подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ряд предложений, которые требуют финансирования из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Андрей Мартынов. Церковь святого Симеона Столпника. Нижегородский Кремль. 1806

По словам Никитин, предложения региона нашил поддержку.

«Вице-премьер поручил федеральным органам исполнительной власти вместе с представителями Нижегородской области сформировать совместные предложения к началу апреля», — отметил глава области.

Он добавил, что достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания организационного комитета в Нижнем Новгороде.

Кроме того, прошло обсуждение комплексного развития исторических территорий городов России. Мутко поручил Минстрою России, корпорации «ДОМ.РФ» вместе с нижегородским правительством подготовить предложения по внедрению комплексного подхода к развитию исторических территорий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 800-летие Нижнего Новгорода будет отмечаться в 2021 году.

В рамках подготовки планируется провести «редевелопмент» центральной части города, что включает составление перечня объектов ценной градостроительной среды. Также планируется строительство образовательных комплексов и преображение Кремля, отмечал ранее Никитин.

Уточнялось, что акцент будет сделан на раскрытии творческого потенциала жителей города, а также на приглашении федеральных театров и музеев, которые станут соорганизаторами выставок и фестивалей.