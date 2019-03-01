Рига, 1 марта, 2019, 19:05 — ИА Регнум. В результате вступления в силу основных положений налоговой реформы в Латвии с сегодняшнего дня, 1 марта, существенно возрастет стоимость спиртных напитков, сообщает портал к Rus. TVNET

Питер де Хох. Веселые бражники (фрагмент)

Основное повышение ожидается в сегменте крепких алкогольных напитков — цена бутылки водки в 2019 году увеличится на 0,411 евро, в 2020 году — на 0,448 евро. Второе место по увеличению стоимости займет вино. Так, бутылка вина емкостью 0,7 литра подорожает на 0,076 евро, в 2020 году — на 0,085 eвро. Цена полулитровой бутылки пива в этом году подорожает на 0,019 евро, в 2020 году — на 0,022 евро.

Стоимость напитков средней крепости (15 — 22 градуса) возрастет в среднем на 0,25 eвро из расчета на одну 0,75-литровую упаковку.

Как сообщил исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли (LANA) Давис Витолс, ставка акцизного налога была резко повышена в надежде на дополнительный доход в государственный бюджет.

«Вопрос о росте цен на алкогольные напитки поднимается постоянно и активно, поэтому вряд ли мимо чьего-то внимания прошел факт. В этих изменениях мы усматриваем очень высокий риск активизации в Латвии торговли нелегальным алкоголем, поскольку покупатели с более низкими доходами начнут искать альтернативные возможности покупки спиртного», — рассказал Давис Витолс, подчеркнув, что принятое правительством решение «неразумно и недальновидно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства стран Прибалтики пытаются с помощью налогов решить проблему алкоголизма, но они это делают с разной скоростью и между собой не сотрудничают. Пока в Эстонии и Литве повышали акцизы на алкоголь, Латвия не спешила, что помогло ей получить огромные доходы в бюджет за счет продажи алкоголя для покупателей из соседних прибалтийских республик и Финляндии. Эстонский же бюджет и бизнес наблюдал обратный эффект.

Разница в цене была значительной — самая популярная бутылка виски объемом 0,7 литра в Таллине стоила 23,99 евро, а в Риге — 15,69 евро.

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Теперь же, как отмечает латвийская Служба госдоходов (СГД), ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии будет такой же, как в Литве, но останется значительно ниже, чем в Эстонии.

Напомним, что поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие более быстрое повышение ставок акциза на топливо, сигареты и алкоголь правительство Латвии одобрило в июле 2017, рассчитывая таким образом компенсировать потери бюджета в результате налоговой реформы

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Исполнительный директор LANA Витолс убежден, что латвийское государство могло бы получить гораздо больше, если бы повышение акцизного налога на алкоголь было бы таким, каким правительство обещало его сделать изначально — «сбалансированным и постепенным».

Он отметил также, что налоги на продажу алкогольных напитков уже долгие годы являлись весьма существенной составляющей источника наполнения общего государственного бюджета.