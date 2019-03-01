В Киев едет очередная инспекция МВФ
Киев, 1 марта, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Миссия Международного валютного фонда в очередной раз посетит с инспекцией Украину с 5 по 13 марта.
Соответствующее заявление сделал постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.
«Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев в период с 5 по 13 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты Фонда прибудут в Киев для обсуждения «событий в экономической сфере и прогресса в направлении внедрения реформаторских мер, предусмотренных программой stand-by с Украиной».
Ранее эксперты отмечали, что МВФ будет добиваться от Киева открытия свободного доступа к продаже земель сельхозназначения и срочной продажи стратегических госпредприятий.