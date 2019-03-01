Киев, 1 марта, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Миссия Международного валютного фонда в очередной раз посетит с инспекцией Украину с 5 по 13 марта.

Цитата из к/ф «Ревизор». реж. Владимир Петров. 1952. СССР Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор!

Соответствующее заявление сделал постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

«Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев в период с 5 по 13 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты Фонда прибудут в Киев для обсуждения «событий в экономической сфере и прогресса в направлении внедрения реформаторских мер, предусмотренных программой stand-by с Украиной».

Ранее эксперты отмечали, что МВФ будет добиваться от Киева открытия свободного доступа к продаже земель сельхозназначения и срочной продажи стратегических госпредприятий.