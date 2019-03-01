Минкультуры предписало Третьяковке принять «исчерпывающие меры» по охране
Москва, 1 марта, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Министерство культуры России поручило Третьяковской галерее принять «исчерпывающий комплекс мер» по охране музейных экспонатов. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе министерства.
Отмечается, что предпринятые меры должны обеспечить физическую сохранность музейных предметов, коллекций и материального имущества, а также обеспечить комплексную безопасность Третьяковской галереи. Поручение должно быть выполнено до 12 ноября 2019 года.
Кроме этого, министерство предписало Третьяковке до конца марта проанализировать действия должностных лиц музея в момент похищения картины Архипа Куинджи и в случае необходимости привлечь их к ответственности.
Напомним, в конце января мужчина вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки вТретьяковской галерее прямо на глазах у посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в подмосковном Заречье, похищенное полотно было возвращено.
После этого инцидента Минкультуры России объявило выговор генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой.