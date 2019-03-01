Москва, 1 марта, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Министерство культуры России поручило Третьяковской галерее принять «исчерпывающий комплекс мер» по охране музейных экспонатов. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе министерства.

Архип Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 — 1908

Отмечается, что предпринятые меры должны обеспечить физическую сохранность музейных предметов, коллекций и материального имущества, а также обеспечить комплексную безопасность Третьяковской галереи. Поручение должно быть выполнено до 12 ноября 2019 года.

Кроме этого, министерство предписало Третьяковке до конца марта проанализировать действия должностных лиц музея в момент похищения картины Архипа Куинджи и в случае необходимости привлечь их к ответственности.

Напомним, в конце января мужчина вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки вТретьяковской галерее прямо на глазах у посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в подмосковном Заречье, похищенное полотно было возвращено.

После этого инцидента Минкультуры России объявило выговор генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой.