Челябинская область, 22 апреля, 2014, 08:27 — ИА Регнум. В Челябинской области может появиться "Челябинская марка качества". С таким предложением выступил ректор Уральской государственной академии ветеринарной медицины Виктор Литовченко в рамках исполнения поручения и.о. губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом 22 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Напомним, по результатам встречи с руководителями вузов и научной общественностью 5 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис Дубровский дал поручение ректору Уральской государственной академии ветеринарной медицины Виктору Литовченко рассмотреть возможность создания в Челябинской области системы добровольной сертификации алкогольной и пищевой продукции.

Вопрос качества пищевой и алкогольной продукции для Челябинской области приобретает особую важность в связи с расширением Единого экономического пространства в рамках Таможенного союза , когда границы стали прозрачными и теряется необходимый контроль за многими видами продовольствия, а также в связи с вступлением России в ВТО, регламенты которой предусматривают сертификацию продукции.

По мнению Виктора Литовченко, чтобы область имела рычаги контроля за ввозимой продукцией, необходима организация, в которой эта продукция будет проходить добровольную сертификацию. Система добровольной сертификации в мировой практике стала эффективным помощником потребителю в выборе качественных товаров. Она широко применяется на внешнем рынке в отношении российских товаров, идущих на экспорт.

Виктор Литовченко предлагает создать Единый орган по сертификации "Челябинская марка качества" на базе академии. Здесь на факультете товароведения ведется обучение технологов пищевой продукции, а также действует лаборатория, в которой проводятся экспертизы пищевых продуктов. В настоящее время учеными академии изучается опыт других регионов, внедривших систему добровольной сертификации алкогольной и пищевой продукции, в частности, Республики Башкирия и Оренбургской области, в которой эта работа осуществляется на базе ВНИИ мясного скотоводства.