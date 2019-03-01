Москва, 1 марта, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в феврале 2019 года сократился на 0,4%. Такие данные приводит пресс-служба Министерства финансов России.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации ведомства, на 1 марта объем ФНБ составил 3 трлн 887 млрд 884 млн рублей, что эквивалентно 59 млрд 125 млн долларов США.

Сообщается, что на начало марта на отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России было размещено 15 404,9 млн долларов, 13 534,2 млн евро, 2 628,2 млн фунтов стерлингов и 89,6 млн рублей.

На депозитах во Внешэкономбанке находилось 583 млрд 717 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувший год, согласно данным Минфина, Фонд национального благосостояния вырос на 7,5% и по состоянию на 1 января 2019 года составлял 4 трлн 36 млрд рублей. В январе показатель сократился на 3,3%.