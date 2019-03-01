Вашингтон, 1 марта, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Согласно отчету о доходах в сфере музыкальной индустрии, предоставленному Ассоциацией звукозаписывающих компаний США (RIAA), в 2018 году продажи компакт-дисков и виниловых пластинок составили 12% от объема рынка. Документ был опубликован 28 февраля на сайте организации.

(сс) Clem Onojeghuo Виниловые пластинки

В США в 2018 году было продано этих аудионосителей на сумму $1,15 млрд. Эксперты обратили внимание на тот факт, что по показателю объема продаж они обогнали цифровые копии ($1,04 млрд) на 1%. При этом стриминговые сервисы смогли заработать $4,6 млрд, что составляет 75% объема рынка.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Японии и Великобритании снова входят в моду аудиокассеты. В 2018 году в Великобритании было продано 50 тыс. музыкальных альбомов на этих носителях, рост продаж составил 125%. Японские эксперты сообщают, что не последнюю роль в этом играет мода на музыкальный стиль Lo-Fi.