Минск, 1 марта, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Отказавшись воевать за Крым и не потеряв при воссоединении полуострова с Россией ни одного человека Украина признала, что не считала его своим. Об этом заявил сегодня, 1 марта, Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ

По словам белорусского лидера, он неоднократно обсуждал проблему признания официальным Минском воссоединения Крыма с Россией в беседах с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, российский президент не принуждал белорусского руководителя к признанию территориальной целостности РФ — другой части Союзного государства Белоруссии и России.

«Нет, у нас таких тем не проскальзывало. Я вам даже сейчас не могу рассказать, как мы обсуждали эти темы — Крыма, Донбасса — изначально», — сказал он.

Лукашенко напомнил о «Будапештском меморандуме» и гарантиях победивших в «холодной войне» стран Запада для постсоветских республик. По его словам, тогда Москва согласилась с Крымом в составе Украины и теперь Лукашенко якобы нехорошо менять свою позицию.

«Может вам пригодится в этом конфликте такая Белоруссия с такой позицией», — сказал он, отвечая на вопрос российского журналиста.

«Ну, пошумят в России, это пройдёт новостью вечером, а утром забудут, — сказал Лукашенко, комментируя признание Крыма российским. — На Украине скажут «собака» и плюнут в мою сторону».

Лукашенко уверен, что России «надо смотреть дальше, глубже» и не ставить вопрос о выполнении официальным Минском своего союзнического долга. Он отметил: «Сегодня Белоруссия является хорошей площадкой урегулирования этого кризиса».

Затем Лукашенко рассказал о своём видении войны в Донбассе, вспомнил о войне в Абхазии. При этом он заявил, что отказом выполнять свои обещания и отрицая союзнический долг он «оказался прав».