Москва, 1 марта, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по городу Москве просят инициировать санитарно-эпидеомологическую проверку территории, примыкающей к офису агрегатора такси в Бутырском районе столицы. Соответствующий запрос в адрес главного санитарного врача Елены Андреевой направил муниципальный депутат района Алексей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Согласно тексту документа, депутат просит провести экспертизу с привлечением общественности в Бутырском районе.

«Постоянный приток автотранспортных средств по данному адресу приводит к постоянному нарушению санитарно-эпидемиологических условий, так как водители такси в ожидании очереди вынуждены проводить целый день», — говорится в тексте запроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бутырском районе столицы жители заявили о недовольстве соседством с офисом агрегатора такси. По словам очевидцев, из-за неконтролируемого потока машин заметно возросло количество аварий, а также ухудшилось санитарное состояние района.