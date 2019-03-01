Москва, 1 марта, 2019, 18:25 — ИА Регнум. США рассматривают договорённость с Россией об уравнивании визовых сборов как позитивный шаг, который поспособствует развитию туристических и бизнес-связей между двумя странами. Об этом 1 марта заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Посольство США в Москве

Она также сообщила, что стороны договорились преимущественно выдавать гражданам трёхгодичные многократные визы. «Рассматриваем это как позитивный шаг, способствующий развитию связей между нашими странами в области бизнеса и туризма», — приводит слова американского дипломата РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о взаимном понижении визового сбора до $160 для всех видов виз с 4 марта 2019 года.