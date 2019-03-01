Воронеж, 1 марта, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Правительство Воронежской области готово оказать поддержку продолжающимся проектам по модернизации производства Воронежского механического завода. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось на встрече губернатора Александра Гусева и гендиректора ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина 1 марта. Перед этим глава региона и руководитель госкорпорации посетили Воронежский механический завод.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области На Воронежском механическом заводе

Директор ВМЗ Сергей Ковалев, рассказывая о текущей работе, напомнил, что основная продукция ВМЗ — жидкостные ракетные двигатели: двигатели для второй и третьей ступеней ракет-носителей (РН) «Протон», для третьей ступени РН «Союз», рулевой двигатель для РН «Союз 2.1в» легкого класса, двигатели для разгонного блока ДМ, камеры сгорания для двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» и РД-181 для рН «Антарес». С 2018 года ВМЗ производит различные типы титановых шар-баллонов и ресиверов объемом от 25 до 130 л. С 2020 года в рамках программы Роскосмоса по техперевооружению на завод будет поступать новое оборудование для производства ракетно-космической техники. Также предприятие выпускает широкую номенклатуру гражданской продукции, в перспективе — партнерство с компанией «Газпром». В этом году, заявил руководитель «Роскосмоса», на Воронежском механическом заводе ждут рост товарного производства не менее чем на 30%.

«Нас радует то, что в планах предприятия, как и в последние несколько лет, достаточно много инвестиций, планы там достаточно хорошие, больше миллиарда рублей. Мы полагаем, что это позволит предприятию устойчиво функционировать. Важно, сохранив профиль, искать себе другие рыночные ниши, и развитие нефтегазохимического кластера на территории области во многом основывается на перспективах производства такого оборудования здесь, на ВМЗ», — сказал губернатор Александр Гусев.

Рогозин также сообщил, что в 2019 году с Байконура будет запущено шесть ракет-носителей с воронежскими двигателями. А весной в город Борисоглебск Воронежской области будет передана капсула спускаемого космического аппарата «Союз-МС» — в знак того, что именно в Борисоглебске было подготовлено большое количество летчиков, в том числе — летчиков-космонавтов. Александр Гусев отметил, что Борисоглебск сможет использовать эту капсулу в рамках программы организации общественных пространств.