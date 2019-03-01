Дамаск, 1 марта, 2019, 18:15 — ИА Регнум. В середине дня 1 марта джихадисты выпустили десятки мин и ракет на жилые кварталы в городах Махарде и Суран на севере провинции Хама. Эти обстрелы привели только к нанесению материального ущерба, о жертвах не сообщается. За данными обстрелами стоит бывший филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков REGNUM Ответный удар

Сирийская арабская армия в ответ уничтожила несколько минометных позиций и ракетных установок террористов в городах Аль-Латамина, Мурак и Кафр-Зита. Следующий шаг сирийских военных — это применение авиации.

28 февраля во второй половине дня самолеты ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по целям боевиков в южной части провинции Идлиб. Под удар, в том числе, попала колонна исламистов, которая двигалась между городами Саракиб и Хан-Шейхун. Ряд источников утверждают, что были задействованы и самолеты ВКС РФ.

Ранее российский МИД сообщал, что боевики накапливают свой наступательный потенциал и планируют увеличить зону своего контроля на северо-западе Сирии. Ряд экспертов, в частности, Владимир Васильев (Институт информационных войн), уже высказывали мнение, что крупномасштабное наступление сирийской армии в районе Большого Идлиба может начаться как ответная мера на наступление исламистов.

Несмотря на ухудшение ситуации в Идлибской демилитаризованной зоне, Турция до сих пор не предприняла никаких шагов по укреплению соглашения. Это подтолкнуло боевиков к дальнейшей эскалации атак.