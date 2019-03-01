Ставрополь, 1 марта, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Проект строительства комплекса по выращиванию индейки в Ставропольском крае может получить федеральную господдержку. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров в ходе рабочей поездки в Ставропольский край министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва, сообщили 1 марта в пресс-службе главы региона.

(сс) Capri23auto Индейка

Министр вместе с губернатором осмотрели производство мяса индейки в Изобильном. На предприятии «Агро-Плюс» осуществляется переработка мяса и фасовка готовой продукции. Объём выпуска в 2018 году составил восемь тысяч тонн. Как рассказал генеральный директор ООО «Агро-Плюс» Андрей Альчаков, в будущем предполагается создать на Ставрополье комплекс по выращиванию индейки мощностью более пяти тысяч тонн валовой живой массы в год. Осуществление этой идеи станет возможным благодаря внедрению современной методики содержания птиц, которая позволит улучшить динамику набора веса. Будет создано более 100 новых рабочих мест, увеличены поступления в бюджет.

Губернатор, в свою очередь, заявил о возможности предоставления проекту федеральной поддержки в рамках курируемой Минкавказом госпрограммы развития Северного Кавказа. Сергей Чеботарёв подчеркнул, что выращивание индейки является перспективным направлением.

«Мы знаем, что большой интерес к производству высококачественной продукции из индейки сегодня есть со стороны ближневосточных государств, к примеру, Объединённых Арабских Эмиратов. Так что проект перспективный, его следует внимательно рассмотреть», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2017 году на базе комплекса по производству и переработке индейки ООО «Агро-Плюс» был открыт инкубатор по выращиванию птицы.