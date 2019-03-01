Москва, 1 марта, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина сделал громкое заявление о готовности приобрести уже известную поклонникам живописи картину великого итальянского художника эпохи Возрождения Тициана «Венера и Адонис» за 5−6 миллионов долларов. При этом, как подчеркивается в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея, эти средства целенаправленно предоставляет спонсор. Напомним, что история отношений владельцев шедевра и самой картинной галереи сложная. Изначально полотно представлялось как работа одного из учеников великого мастера. Экспертиза Пушкинского музея, а затем и других европейских признанных центров, подтвердила авторство Тициана. Владельцы предоставляли картину для демонстрации на выставках в музее. Уже многие годы ведутся переговоры о покупке картины. Владельцы то согласны продать ее отечественному собранию, то объявляют о намерении увезти шедевр за рубеж, якобы в связи с неудовлетворительно невысокой суммой. Сейчас музей открыто вновь подтвердил свое неукоснительное желание в приобретении и после многочисленных оценок назначил рыночную стоимость. Правда, по некоторым данным сам владелец последнее время не выходит на связь. Следует надеется, что картина Тициана все же останется в России