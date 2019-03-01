Карачаево-Черкесия, 14 мая, 2005, 18:14 — ИА Регнум. 14 мая Черкесский городской суд частично удовлетворил жалобу вице-мэра Черкесска Петра Коротченко на городскую прокуратуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Прокуратура отказала ему в рассмотрении заявления и возбуждении уголовного дела в отношении другого заместителя мэра - Руслана Катчиева, пригрозившего при свидетелях на еженедельной планерке у мэра пустить Коротченко пулю в лоб.

Прокуратура сочла реплику Р.Катчиева проявлением горячности, не представляющей угрозы жизни П.Коротченко. С выводом черкесской прокуратуры не согласился адресат угрозы - Петр Коротченко. 29 марта в 1 час ночи на него было совершено покушение. Неизвестные обстреляли дом чиновника из автомата Калашникова и бросили в окно гранату. Пробив двойное остекление граната Ф-1 упала в кровать 12-летнего сына чиновника. По счастливой случайности адская машина не взорвалась.

Покушению на чиновника предшествовал конфликт Петра Коротченко с Русланом Катчиевым в результате которого Коротченко был лишен части полномочий. Его отстранили от управления финансами и городским имуществом. Эти функции были распределены между мэром Черкесска - Михаилом Якушем и его заместителем - Русланом Катчиевым.

Теперь Коротченко ходит на работу в сопровождении двух вооруженных охранников и, как показало судебное заседание, болезненно реагирует на обещания коллеги "пустить ему пулю в лоб".

Разбиравший дело судья Виталий Чепуров пришел к выводу, что прокуратура "проведела расследование поверхностно, не полностью, не всесторонне" и решение об отказе в рассмотрение заявления признал незаконным.

В то же время суд отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Катчиева, по факту угроз, пояснив, что это не компетенция суда. Руслан Катчиев на суд не явился. Он назвал заявление своего коллеги необоснованным и не подлежащим рассмотрению и попросил суд рассматривать дело без него.