Баку, 1 марта, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Азербайджана распространила сообщение о том, что Россия депортировала в Азербайджан талышского учёного, одного из лидеров талышского национального движения Фахраддина Абосзода (Аббасова), после прилёта из Москвы он был задержан в аэропорту Баку.

Panorama.am Фахраддин Абосзода (Аббасов)

«В связи с завершением срока временного проживания Фахраддина Аббасова в России Люберецкий городской суд принял решение о его депортации из РФ. 28 февраля 2019 года он был задержан в Бакинском аэропорту сотрудниками азербайджанских правоохранительных органов и привлечен к следствию», — говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2019 г., в Люберецком городском суде должны были состояться заседания по двум делам талышского общественно-политического деятеля, журналиста и ученого Фахраддина Абосзода (Аббасова): по делу об отказе на предоставление ему временного убежища на территории Российской Федерации (под председательством судьи Поповой М. Н.) и по делу об отказе на предоставление ему статуса беженца (под председательством судьи Аксеновой Е. Г.). Но оба заседания суда были перенесены — на 13 и 18 марта соответственно — вследствие исчезновения Ф. Абосзода из СИЗО г. Коломны, в котором он содержался с 7 сентября 2018 г. Примечательно, что в заседаниях не приняли участия представители прокуратуры, которые также были вызваны в суд.

Как стало известно из сведений, которые сотрудники пенитенциарного учреждения предоставили адвокату Ф. Абосзода по телефону, 27 февраля в СИЗО прибыли двое лиц, чья личность на данный момент не установлена, и представили документы из Генпрокуратуры, согласно которым они не возражают против освобождения Ф. Абосзода. На основании этих документов Фахраддин Абосзода был освобожден и в сопровождении этих неизвестных лиц покинул СИЗО. При этом личные вещи талышского ученого остались в камере — он уехал в легкой спортивной одежде. Теплой одежды ему не дали.

Фахраддин Абосзода (Аббасов) — сторонник автономии талышей, народа, населяющего граничащие с Ираном районы Азербайджана. Он бывший председатель парламента самопровозглашенной Талыш-Муганской Автономной Республики.

В июле 2018 года Сабаильский районный суд Баку возбудил против него уголовное дело по статьям 281.2 и 283.1 УК Азербайджанской Республики — его обвиняют в призывах против государства и в возбуждении национальной вражды. Затем политика объявили в межгосударственный розыск. 6 сентября 2018 года Фахраддина Аббасова задержали в подмосковных Люберцах и заключили под стражу на месяц для обеспечения выдачи в Азербайджан. Сторонники лидера талышского национального движения утверждают, что в случае экстрадиции ему угрожает смерть.