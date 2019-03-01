Таллин, 1 марта, 2019, 17:46 — ИА Регнум.

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Прибыль от продаж эстонской энергетической компании Eesti Energia в 2018 году составила 875 млн евро, что на 16% больше, чем в 2017 году, сообщает портал Baltic Course со ссылкой на заявление представителя компании.

Как сообщил финансовый директор Eesti Energia Андри Авила, весь год был успешным для компании в плане финансовых показателей, и таким результатом можно быть довольным. В 2018 году прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составила 283 млн евро, что на 7% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась за год на 5%, сообщил БК представитель концерна.

Увеличить оборот и прибыль предприятию, по словам Авила, помог рост рыночных цен на масло и электроэнергию, а также увеличение производства сланцевого масла. Причем, рыночная цена на электроэнергию в эстонском ценовом регионе Nord Pool выросла за год на 42%.

Рост рыночной цены на электроэнергию объясняется следующими причинами: значительно выше среднего уровень гидроресурсов Скандивании и троекратное увеличение цены на квоты CO2 по сравнению со средним уровнем 2017 года. Последняя причина однако имела и негативные последствия.

Как рассказал Авил, рост цены на CO2, к сожалению, не привел в рыночном регионе Nord Pool к тому эффекту, которого хотел достичь ЕС, установив повышенное налогообложение производства электроэнергии из ископаемых видов топлива.

«Цель политики ЕС в области CO2 заключается в том, чтобы поддержать рост производства энергии из возобновляемых источников. Но на самом деле в 2018 году в странах Балтии и в Финляндии мы видели, что через Литву и Финляндию на наш рынок поступает больше чем когда-либо ранее электроэнергии российского происхождения, то есть свыше 13 тераватт-часов. Такой объем равен потреблению Эстонии за полтора года», — заявил финансовый директор Eesti Energia.

Отметим, что при этом объем продаж электроэнергии Eesti Energia в 2018 году составил 9,2 тераватт-часа.

По словам Авила, несмотря на то, что российские производители электроэнергии и не должны в отличие от производителей в ЕС закупать квоты CO2, они со своей продукцией могут быть участниками того же рынка, на котором действуют производители электроэнергии из ЕС. Данный факт свидетельствует о создании ситуации неравной конкуренции на рынке, что в конечном итоге душит промышленность ЕС.

Андри Авила выразил надежду, что государства и лица, ответственные за организацию рынка, как можно скорее решат эту проблему.

Напомним, во всех странах Прибалтики в 2018 году наблюдался значительный рост цен на электроэнергию. Эксперты, комментируя прыжки цен, объясняют данный факт тем, что Прибалтика интегрировалась в 2018 году в скандинавский рынок электроэнергии, где резко выросли биржевые цены. Среди других причин — понижение уровня воды на гидроэлектростанциях региона в связи с засушливым летом, ремонт АЭС в Швеции и Финляндии, увеличение цен на природный газ. Впрочем, в первые два месяца 2019 года цены на электроэнергию, после постоянного повышения во второй половине 2018 года, стали падать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. В октябре 2018 электроэнергетические операторы Прибалтики подали заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации электроэнергосистем в Фонд сплочения Европы CEF. Общая сумма инвестиций на первом этапе — 432 млн евро, доля Эстонии — 187,7 млн евро. Заявка была одобрена Еврокомиссией.