Стокгольм, 1 марта, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Посольство США в Стокгольме направило письмо шведскому финансовому надзорному органу Finansinspektionen (FI) с просьбой о встрече из-за слухов в отношении Swedbank, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что американская сторона намерена обсудить возможную причастность шведского банка к скандалу с отмывание денег в Прибалтике. Как отмечает Reuters, такие действия со стороны США означают, что руководство США рассматривает возможность начала собственного расследования в отношении шведского банка.

Как сообщает rus.lms.lv, официальный представитель шведского финансового надзора FI подтвердил, что письмо было получено накануне, 27 февраля. По его словам, сейчас предпринимаются ответные шаги «в соответствии с существующими процедурами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по причины отмывания денег ранее власти США уже возбудили уголовное дело в отношении датского банка Danske Bank. Также в январе 2019 году Федеральная резервная система (ФРС) США начала проверку действий немецкого Deutsche Bank и его связей с эстонским филиалом Danske Bank. До этого из-за американской проверки был ликвидирован крупный латвийский банк AB LV.

Напомним, в конце февраля СМИ распространили информацию о расследовании, проведенном шведским телеканалом SVT, согласно которому Swedbank подозревается в отмывании более 40 млрд крон (порядка $4 млрд).

Руководство банка не подтвердило и не опровергло факта «отмывки денег». Совместное расследование начали финансовые надзорные органы Прибалтики и Швеции. Затем о проведении внутреннего расследования объявило и руководство Swedbank.