Вашингтон, 1 марта, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Власти США комплексно подходят к противодействию росту влияния Китая в мире. В последнее время государственные органы озаботились деятельностью Институтов Конфуция на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Reuters.

(сс) Lydia Liu Китайское письмо

Следует заметить, что Институты Конфуция появились в 2004 году и предназначены для пропаганды китайского языка и культуры в школах и университетах по всему миру. На территории США действует 100 подобных институтов, кроме того, есть еще 500 классов Конфуция.

Госдепартамент США назвал их «самыми мощными платформами мягкой силы Китая». ФБР заявило, что «настороженно наблюдает» за Институтами Конфуция.

Постоянный подкомитет Сената США по расследованиям восемь месяцев изучал Институты Конфуция и подготовил доклад на эту тему. В ходе расследования, в частности, установлено, что многие сотрудники Институтов Конфуция получили неправильный тип визы, и что 70 процентов колледжей и университетов США, которые получали по крайней мере 250 000 долларов в год от китайского правительства, не сообщили об этом, как того требует министерство образования.

В докладе также говорится, что Государственный департамент США пытался развернуть в Китае программу продвижения американской культуры, но Китай настаивал на контроле над программой до такой степени, что ее финансирование было прекращено в октябре 2018 года.

Регулирование деятельности Институтов Конфуция на территории США будет строже. В докладе предлагается усилить надзор за выдачей виз персоналу Институтов, а также за финансированием учебных заведений США за счет иностранных правительств. Министерство юстиции США должно решить, должны ли Институты Конфуция и их сотрудники регистрироваться в качестве иностранных агентов.

Кроме того, власти США настаивают на предоставлении им симметричной возможности проводить программу популяризации английского языка и американской культуры на территории Китая.

«При отсутствии полной прозрачности в отношении того, как работают Институты Конфуция, и полной взаимности для усилий США по культурному охвату кампусов в Китае, Институты Конфуция не должны оставаться на территории Соединенных Штатов», — заявил сенатор Роб Портман, председатель сенатского подкомитета по расследованиям со стороны Республиканской партии.

ИА REGNUM ранее сообщало о наличии у каждого гражданина Китая и каждой китайской компании установленной законом обязанности работать на китайскую разведку.