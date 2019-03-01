Магнитогорск, Челябинская область, 1 марта, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Жильцы пострадавшей в Магнитогорске многоэтажки смогут купить жильё в любом другом городе России. Это подтвердил гражданам министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

Sledcom.ru Трагедия в Магнитогорске

Комментарий размещён на официальном сайте администрации Магнитогорска. Виктор Тупикин отметил, что возможное строительство нового дома на участке недалеко от проспекта Карла Маркса, 164 либо на других площадках — это лишь один из возможных вариантов, который мог бы устроить часть жильцов дома. Каждый собственник будет самостоятельно решать, где ему жить, если дом не признают аварийным. Граждане получат компенсацию и смогут купить жильё в любом городе страны.

Если дом признают аварийным, то граждане получат новое жильё либо выкупную стоимость, уточнил министр.

Отметим, о том, что жильцы дома имеют возможность приобрести квартиры в любом городе России, власти региона говорили ещё в январе, в первые дни после трагедии. Правда, уже тогда было понятно, что жильё, например, в Москве люди вряд ли потянут — размер компенсации рассчитывался исходя из чуть более 30 тысяч рублей за квадратный метр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря седьмой подъезд дома рухнул после взрыва. Погибли 39 человек.