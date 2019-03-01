Киншаса, 1 марта, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Международная организация «Врачи без границ» (MSF) заявила о прекращении деятельности в конголезской провинции Северное Киву из-за нападений, 1 марта передает агентство Reuters.

Simon Ruf/UNMEER Врачи

Согласно заявлению MSF, к такому решению организацию подтолкнули два нападения на центры лечения от лихорадки Эбола.

«В свете двух этих насильственных инцидентов у нас нет иного выбора, кроме как приостановить нашу деятельность», — заявил представитель MSF Хьюг Роберт.

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