Вашингтон, 1 марта, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Власти США приняли решение о расширении санкций в отношении граждан Венесуэлы. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба министерства финансов Соединённых Штатов.

Флаг Венесуэлы

В санкционный список дополнительно включены шесть физических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека в Венесуэле. В их числе оказался командующий национальной гвардией Ричард Лопес Варгас.

Напомним, что это уже второе расширение санкций США против Венесуэлы за текущую неделю. 25 февраля Вашингтон внёс в чёрный список губернаторов четырёх венесуэльских штатов, включая бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса.

В середине февраля США также ввели санкции в отношении министра нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы Мануэля Кеведо и руководителей Боливарианской службы национальной разведки и Боливарианской национальной полиции.