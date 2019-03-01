Москва, 1 марта, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия») предлагает закрепить право ряда категорий граждан на ипотечные каникулы, соответствующая поправка будет предложена ко второму чтению законопроекта, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Полина Волхова ИА REGNUM Государственная дума

Законопроект о праве на ипотечные каникулы на срок до шести месяцев для некоторых категорий граждан накануне внесла в Госдуму группа депутатов и членов Совфеда во главе со спикерами палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

По словам парламентария, идея о введении института ипотечных каникул нашла живой отклик среди обманутых дольщиков во многих регионах страны, однако люди в своих обращениях просят проследить за тем, чтобы в рамках исполнения поручения президента о введении ипотечных каникул их интересы обязательно были учтены.

«На мой взгляд, такая постановка вопроса справедлива, так как зачастую обманутые дольщики расплачиваются по ипотечным кредитам за воздух, в купленных квартирах не живут, а построенных домов просто не видят. По сути, речь идет о том, что обманутым дольщикам, многие из которых уже находятся в сложной жизненной ситуации, этот законопроект должен помочь в первую очередь и гарантировать им возможность воспользоваться данной льготой», — уверен Якубовский.

Он заверил, что «соответствующий проект поправки к внесенному вчера федеральному закону в настоящий момент разрабатывается, и она обязательно будет внесена в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению».