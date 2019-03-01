Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Бывший глава Центрального района Петербурга Андрей Хлутков вступил в должность заместителя председателя городского комитета по внешним связям. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба комитета, руководителем которого в 1990-е годы был Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Напомним, Хлутков был уволен из районной администрации 15 февраля, одновременно с еще двумя коллегами, главами других районов. Неофициальной причиной увольнения чиновников СМИ называли недовольство Смольного плохой уборкой снега и наледи в этих районах.

Как сообщается, в новой должности в комитете по внешним связям Хлутков будет координировать работу управления международного сотрудничества (в него входят отдел региональных зарубежных связей и отдел гуманитарного сотрудничества) и управления стран СНГ и регионов РФ.

«Сегодня новый заместитель председателя был представлен коллективу комитета», — отметили в Смольном.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Хлутков родился в Ленинграде в 1964 году, окончил Ленинградский строительный институт, Высшие курсы КГБ СССР, Академию Генеральной прокуратуры РФ. Доктор экономических наук, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом Почета.

Хлутков служил начальником отдела управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе, а затем работал советником губернатора Санкт-Петербурга. Центральный район он возглавлял с сентября 2016 года.

Напомним, в давнем конфликте с бывшим главой администрации Центрального района находилось руководство Заксобрания Петербурга.

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Сегодня же стало известно еще об одной отставке во властных коридорах Петербурга. Как сообщает «Фонтанка», 28 февраля Дмитрий Сачков был освобожден от должности главы комитета по государственному заказу. Обязанности главы исполняет Наталия Литвинова, занимавшая должность первого заместителя председателя этого комитета. Сачков руководил комитетом по госзаказу с 2015 года.