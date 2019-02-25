Москва, 1 марта, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон достигли договорённости о взаимном снижении визового сбора до $160 для всех видов виз. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба МИД России.

(сс) cytis Турист из США

«Достигнута договорённость с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей», — говорится в сообщении.

В МИД назвали предпринятый совместный шаг «хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества» России и США и отметили, что снижение визового сбора поспособствует расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических связей между гражданами двух стран.

Напомним, в декабре 2018 года посольство США в России сообщило о повышении стоимости трёхлетней визы для российских граждан со $160 до $303. Позднее в МИД России заявили, что визы для американских граждан также будут повышены «с соблюдением принципа взаимности».