Москва, 1 марта, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в первом заседании неформальной группы ООН по защите устава Организации Объединённых Наций примут участие минимум 50 стран. Об этом Родригес заявила сегодня, 1 марта, на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

Аллегорическая статуя «Перекуём мечи на орала», установленная у здания ООН в Нью-Йорке

По словам Родригес, Россия и Венесуэла запускают неформальную группу в ООН, которая будет защищать хартии Всемирной организации, а также защищать принципы международного права.

«Мы уже договорились о встрече с 50 странами на нашей первой встрече в Нью-Йорке», — отметила Родригес.

Также она отметила, что список стран, готовых участвовать в работе этой неформальной группы, растет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о создании группы в ООН, которая бы защищала принципы международного права, ещё в середине февраля сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Тогда он заявил, что в эту группу точно войдут Венесуэла, Россия, Китай, Иран и Сирия.

Эта группа будет заниматься не только защитой Венесуэлы и её народа от агрессии США, но и гарантированием соблюдения принципов международного права и прав народов жить в мире и без угроз военного вторжения.