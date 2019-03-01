Вашингтон, 1 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил о содержании своих недавних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Самиит в Ханое

Об этом президент США написал 1 марта на своей странице в Twitter.

По его словам, отношения с Ким Чен Ыном сложились очень хорошие, а переговоры были очень содержательными.

«Мы знаем, чего они хотят, а они знают, что желаем получить мы», — написал Дональд Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что достиг договоренности продолжить переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Ханое прошла встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, в итоге которой не было подписано никаких соглашений.