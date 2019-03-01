Москва, 1 марта, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Говорить о существенном снижении ключевой ставки в РФ можно только в случае, если изменятся структура и долгосрочные цели всей российской экономики, убеждён доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 1 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрея Липина, допустившего, что в 2020 году Банк России может понизить ключевую ставку.

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

«Такие прогнозы надо воспринимать с большим скепсисом, — сказал Комолов. — Что будет в РФ в 2020-е годы, это очень непростой вопрос в силу сильной нестабильности нашей экономики. Что касается процентной ставки, то здесь логика такая: Центральный банк её завышает для того, чтобы бороться с инфляцией. Чем выше процентная ставка, тем дороже кредит, тем дороже деньги на рынке капитала, и как результат создается некая диспропорция между денежной и товарной массой. Количество денег в экономике уменьшается, и это должно приводить к ограничению роста цен».

Если же денежная масса окажется больше товарной, то, как объяснил Комолов, деньги обесценятся, и возникнет инфляция. Поэтому ЦБ старается удержать денежную массу. Однако более интересным, по мнению экономиста, является вопрос, откуда появляется эта излишняя денежная масса и кто её в экономику РФ привносит.

«Денежная масса у нас растёт более быстрыми темпами, чем товарная, — констатировал он. — Это следствие политики самого Центрального банка. Он осуществляет эмиссию рубля, ориентируясь не на товарный рынок, а на валютный. ЦБ ставит себе задачу искусственного удержания курса рубля на заниженном уровне и, наоборот, завышает курс доллара, что выгодно российским экспортёрам. Это заставляет Центральный банк выпускать всё больше рублей, чтобы выкупать всё больше долларов, приходящих на российский валютный рынок от внешней торговли».

Иными словами, возникает любопытная ситуация: чем дороже нефть, чем больше долларов приходит от внешней торговли в российскую экономику, тем больше рублей нужно выпустить Банку России, чтобы эти доллары скупить.

«Но проблема заключается в том, что хотя Центральный банк и выпускает рубли для валютного рынка, в конечном счёте они переходят на всю экономику, — сказал Комолов. — И тем самым создаётся избыточная рублёвая масса, которая не соответствует товарной массе российской экономики. И Центральный банк пытается ограничить движение этой избыточной рублёвой массы, завышая ключевую ставку. Фактически получается, что Центральный банк борется с инфляцией, а другой рукой сам же её и создаёт. То есть борется, по сути, сам с собой».

Поэтому, как подытожил Комолов, говорить о существенном снижении ключевой ставки можно только в случае, если изменится структура и долгосрочные цели всей российской экономики.

Напомним, что Андрей Липин, выступая на конференции по совершенствованию банковского регулирования в Тюмени, заявил о возможном понижении ключевой ставки Банка России.

«В конце 2019 — начале 2020 года мы выходим на инфляцию около 4%… Если всё будет разворачиваться так, как мы предполагали, тогда мы можем перейти к смягчению денежно-кредитной политики уже, наверное, в 2019 году, и уже в районе 2020 года наша ключевая ставка может оказаться в зоне нейтральной ставки — на уровне 6−7», — цитирует его «Вести.Экономика».