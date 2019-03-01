Москва, 1 марта, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Россия в феврале сократила добычу нефти в среднем на 97 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года в рамках сделки ОПЕК+. Об этом 1 марта сообщил министр энергетики Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Февральская добыча относительно декабря 2018 года снизилась на 145 тысяч баррелей в сутки, к октябрю 2018 года — на 97 тысяч баррелей в сутки», — приводит слова министра пресс-служба Минэнерго России.

При этом, как отметил Новак, по состоянию на конец февраля добыча нефти находилась приблизительно на 165 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в декабре 2018 года, и на 118 тысяч баррелей ниже, чем в октябре 2018 года.

В целом, по словам главы Минэнерго, российская сторона полностью выполняет взятые на себя обязательства по поэтапному сокращении добычи к концу марта.

Напомним, в декабре минувшего года страны ОПЕК и Россия на переговорах в Вене достигли договорённости о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей. Ранее Александр Новак сообщал, что Россия в рамках соглашения поэтапно сократит добычу на 2% по сравнению с уровнем октября 2018 года, то есть примерно на 228 тысяч баррелей в сутки.