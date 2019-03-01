Ереван, 1 марта, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении и президент Азербайджана согласились в ближайшее время встретиться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, говорится в сообщении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта по итогам регионального визита, который состоялся в конце февраля.

Kremlin.ru Ильхам Алиев И Никол Пашинян на встрече глав государств СНГ в Душанбе

20−21 февраля сопредседатели посетили Армению и Азербайджан, встретились с руководителями и главами МИД обеих стран.

«В ходе нашего визита в регион лидеры двух стран представили подробности своего короткого диалога в Давосе в январе, в рамках Всемирного экономического форума», — заявили сопредседатели Минской группы, добавив, что обсудили со сторонами текущую ситуацию и ожидающиеся последующие шаги.

«Сопредседатели положительно оценивают уменьшение числа жертв на линии соприкосновения и приветствуют дискуссии о подготовке народов региона к миру. Лидеры двух государств приняли предложение сопредседателей провести в ближайшее время встречу под эгидой Минской группы ОБСЕ», — подчеркивается в заявлении.

О последних развитиях вокруг конфликта и достигнутых со сторонами договоренностях сопредседатели проинформировали также генерального секретаря ОБСЕ Томаса Грэмингера и действующего председателя структуры, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о предстоящей встрече с президентом Азербайджан Ильхамом Алиевым проинформировал премьер Армении Никол Пашинян. Он охарактеризовал предстоящую встречу, как встречу «без повестки».

Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата. Пока не достигли согласия вокруг формата, контакты нельзя считать официальными переговорами. Я говорю от имени Армении, потому я — премьер-министр Армении. Я не говорю от имени Арцаха (Нагорного Карабаха —ИА REGNUM), потому что в Арцахе есть своя власть. Должны сделать все, чтобы Карабах получил новый уровень субъектности в переговорном процессе», — отметил Пашинян, выступая в Тегеране на встрече с представителями армянской общины.