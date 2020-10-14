Москва, 1 марта, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Вмешательство США в суверенные дела Венесуэлы нарушают все основополагающие международные права и правила. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес.

Duma.gov.ru Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес

Володин подчеркнул, что Венесуэла — стратегический партнер для РФ и российская сторона поддерживает законную власть Венесуэлы и соблюдение всех основ международного права.

«Наша позиция солидарная: мы считаем недопустимым вмешательство в суверенные дела других государств. На наш взгляд, США вероломно нарушили этот принцип, который лежит в основе любых международным отношений», — заявил Володин.

По его словам, сложившаяся ситуация лишний раз подтверждает тот факт, что мир не может быть однополярным «одна страна как жандарм» не может диктовать правила жизни другим и принимать решение за них.

«Действия США нарушают все основополагающие международные правила и законодательства. Мы со своей стороны еще раз подчеркиваем, что это недопустимо. И считаем, что такая позиция должна осуждаться всеми парламентами», — отметил Володин.

Он также выразил слова поддержки действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

«Нам хотелось бы передать слова поддержки и удачи президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и народу Венесуэлы. Мы считаем и еще раз подчеркиваем, что отношения должны строиться на принципах дружбы, равноправия и доверия. И невмешательства в дела других государств», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также пригласил главу главу Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо принять участие в международном форуме Развитие парламентаризма, который пройдет в Москве в первых числах июля.

«Хотелось бы… передать слова поддержки и приглашение председателю Национального учредительного собрания господину Кабельо на международный форум по развитию парламентаризма, который состоится в начале июля 2019 года, мы будем рады видеть его здесь, в России, и надеемся, что эта встреча состоится», — заявил Володин.