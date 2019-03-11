Москва, 1 марта, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Венесуэла может предложить собственную нефть в обмен на российские ресурсы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 марта заявила вице-президент Боливарианской Республики Венесуэлы Делси Родригес на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Всё, что необходимо Венесуэле, у России есть. Венесуэла, со своей стороны, может дать нефть, которая нужна России», — заявила Родригес.

Она отметила, что делегация из Венесуэлы прорабатывает «целый ряд вопросов в области энергетики, военно-технического сотрудничества, научно-технического сотрудничества, финансов и экономики».

По её словам, Венесуэла находится в крайне тяжёлом экономическом положении — на сегодняшний день стала объектом агрессии со стороны целого ряда стран — сателлитов Соединённых Штатов.

«Наши страны (Россия и Венесуэла) стали целью и объектом применения односторонних противозаконных самовольных мер, которые сегодня по какой-то случайности называют санкциями. Наши народы пытаются лишить законного права на развитие. Более того, нас пытаются незаконным путём лишить наших ресурсов», — отметила она.

«Нам представляется, что сейчас хороший и правильный момент, чтобы думать о нашем будущем и работать для нашего будущего. Мы уверены, что Россия с президентом Владимиром Путиным обеспечивают будущее человечества и смогут его защитить от всех невзгод. А Венесуэла, со своей стороны, будет активным участником этой новой геополитики», — добавила Родригес.