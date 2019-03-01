Кондрово, Калужская область, 1 марта, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Неудовлетворительное состояние очистных сооружений калужского города Кондрово угрожает не только местной реке Шане, но и «жемчужине» Калужского края — реке Угре, сообщил 1 марта корреспонденту ИА REGNUM активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Александр Чижов.

Onf.ru Река Шаня

По его словам, в результате изношенности очистных сооружений в протекающую через город Кондрово реку Шаню сбрасываются плохо очищенные канализационные стоки.

«Состояние реки Шаня в пределах города иначе как бедственным не назовешь. По сути, водоем является главным источником экологической проблемы. А ведь дальше Шаня впадает в реку Угру — «жемчужину» Калужской области. Также проблема связана с накоплением иловых карт в районе очистных сооружений. Понятно, что очистным сооружениям уже почти 50 лет, и они не модернизировались на протяжении длительного времени, однако это не может быть «смягчающим обстоятельством». Особенно для местных жителей, которые испытывают дискомфорт от неприятного запаха», — сказал Александр Чижов.

Общественники встретились с руководством предприятия, в собственности которого находятся кондровские очистные сооружения. Активисты ОНФ отметили необходимость срочных мер по модернизации оборудования, которые позволят уменьшить негативное влияние на окружающую среду. В первую очередь речь идет о запуске первичного отстойника и аэрационной системы. Как выяснили активисты, проблема стойкого запаха в городе связана не только с неудовлетворительным состоянием очистных сооружений, но и является следствием несанкционированных сбросов отходов в Шаню. Немаловажно и то обстоятельство, что часть коллекторов и канализационных сетей по причине бесхозности находятся в заброшенном состоянии, что также вносит свою лепту в общую неблагополучную картину.

Активисты ОНФ обратились в министерство экологии и природных ресурсов области, калужское управление Росприроднадзора и в администрацию Дзержинского района с просьбой принять срочные меры по спасению водного объекта.