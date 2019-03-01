Об «украинских корнях» РФ и Минска и ожиданиях от Молдавии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Об «украинских корнях» России и Белоруссии;
- Россия — Молдавия: на что надеется Москва;
- Польша намерена модернизировать армию за 45 млрд евро;
- «Дональд Кук» покинул Чёрное море;
- Беглов рассказал, кто стоит за ложными минированиями Петербурга.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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