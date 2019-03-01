Сеул, 1 марта, 2019, 22:36 — ИА Регнум. 1 марта в 13:30 по местному времени в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто загорелся лес, сообщает Yonhap News.

Лесной пожар

ЧП произошло в районе Куджон, город Кёнджу. По предварительным данным, сгорело 0,1 га леса. Пожар потушили спустя 1 час 20 минут.

Для тушения было задействовано 8 единиц пожарной техники и вертолёт. Известно, что никто не пострадал.

Ранее, в 12:31 по местному времени в провинции Канвондо также произошёл лесной пожар.

ЧП произошло в районе Сосок-мён, город Хончхон. По предварительным данным, сгорело 0,1 га леса. Огонь удалось потушить через 1 час 50 минут.

Известно, что в пожаре пострадал 1 человек.

В тушении пожара приняло участие 70 человек, 12 единиц пожарной техники и один вертолёт.

На данный момент пожарные службы совместно с правоохранительными органами расследуют причину пожара, предполагается, что пожар возник из-за сигаретных окурков.