Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Летом 2019 года петербургский аэропорт «Пулково» откроет навигацию по восьми новым направлениям. Об этом 1 марта рассказали в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Чемодан путешественника

Так, среди новинок сезона оказались рейсы S7 Airlines на средиземноморские курорты Пальма-де-Майорка (Испания) и Ольбия (Италия). Кроме того, тот же перевозчик откроет и прямые рейсы в Иркутск.

В летнем сезоне новый перевозчик «Пулково» SunExpress запустит полеты в турецкий курортный город Измир на берегу Эгейского моря. Еще одна новая для аэропорта компания Voyage Air планирует выполнять чартерные рейсы из Петербурга в болгарскую Варну. Кроме того, увеличится частота чартерных рейсов в из Тегерана (Иран).

Компания iFly отправит петербуржцев прямыми рейсами в новые китайские города Ханчжоу и Фучжоу.

Среди российских новинок также оказались Нижневартовск, куда отправится Utair, и Элиста от «Азимута».

Как пояснили в «Пулково», S7 Airlines намерена расширить маршрутную сеть, запустив рейсы в испанскую Барселону и французскую Ниццу, а также в Анапу и Сочи.

Российский лоукостер «Победа» (входит в ГК «Аэрофлот») увеличит присутствие на российских направлениях, открыв полеты в Анапу и Казань, а также участив рейсы в Киров, Краснодар, Сочи, Чебоксары.

Петербургских пассажиров в наступающем сезоне ждут дополнительные рейсы и в Иваново, Калугу, Оренбург, Тюмень, Уфу, а также Симферополь.

Finnair планирует выполнять четыре ежедневных рейса по маршруту Петербург — Хельсинки. Turkish Airlines поднимет число рейсов в Анталию с 7 до 14 в неделю, Brussels Airlines — в Брюссель с 3 до 4 в неделю, Wizz Air — в Будапешт с 4 до 5 в неделю. Вырастет и количество полетов в Аликанте от S7 Airlines и Минск от «Белавиа».

Добавим, за январь 2019 года «Пулково» обслужило 1,2 млн человек, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 14,4% — до 841,6 тыс. человек. На международных линиях объем перевозок увеличился на 13,1% — до 388,6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор «ВВСС» Владимир Якушев заявил, что, согласно свежим прогнозам, пассажиропоток в «Пулково» к 2025 году вырастет до 25 млн человек в год, а к 2039 году аэропорт будет обслуживать уже 35 млн пассажиров. В связи с этим компания намерена в ближайшие месяцы представить досрочный план второй очереди реконструкции аэропорта.