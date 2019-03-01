Москва, 1 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. До 1 июля малообеспеченные пенсионеры в России должны получить доплату сверх прожиточного минимума. Доплаты наиболее необеспеченным пенсионерам — это лишь шаг к справедливой компенсации их чрезвычайно низких доходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Прожиточный минимум, установленный для пенсионера, в целом по России составляет 8846 руб. на 2019 г., различаясь в разных регионах. Средняя пенсия за 2018 г. — 13 360 руб., по данным Росстата. Пенсия индексируется на величину инфляции, то есть в 2019 г. должна быть проиндексирована на 4,3% по итогам официальной инфляции 2018 г. Это делается для того, чтобы не снижался уровень жизни пенсионеров», — пояснил эксперт.

Доплаты в срок до 1 июля связаны с тем, что суммы индексаций будут начисляться сверх прожиточного минимума. То есть если у человека пенсия ниже минимума, то ему насчитают сумму, необходимую для выплаты по этому минимуму, и ещё индексационные доплаты.

«Однако нужно учитывать, что инфляция ускоряется, что уже сказалось на снижении доходов пенсионеров в 2018 г. Ведь пенсии в прошлом году индексировались на 3,7% инфляции 2017 г. Но цены поднялись на 4,3% в 2018 г. В этом — главная причина того, что реальные пенсии, то есть с учётом роста цен, в 2018 г. сократились на 2,4%», — приводит цифры Гойхман.

В текущем году пенсии будут индексированы на 4,3% прошлогодней инфляции. Но ожидаемый рост цен на 2019 г. составит уже 5−5,5%, по прогнозам ЦБ России. Поэтому вероятно, что опять пенсии станут отставать от роста цен, и реальная пенсия снизится на 1−1,1%.

«Соответственно, планируемые компенсационные выплаты малоимущим пенсионерам — необходимая, но недостаточная мера. Их размер не позволяет «низкооплачиваемым» пенсионерам сколь-либо заметно улучшить благосостояние. Это в любом случае лишь уровень выживания, речь не идёт о безбедной жизни», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что до 1 июля 2019 года малообеспеченные пенсионеры должны получить доплату сверх прожиточного минимума.

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