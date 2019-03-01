Обнинск, Калужская область, 1 марта, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Оригинальную программу поддержки идей и предложений по улучшению производственного процесса внедрили на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина» Калужской области. Благодаря реализации новой программы в 2019 году на предприятии намерены вовлечь в процесс непрерывных улучшений большую часть трудового коллектива, сообщил 1 марта корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Technologiya.ru На предприятии.

По его словам, программа поддержки идей и предложений нацелена на постоянное развитие производственной системы предприятия за счет реализации творческого потенциала работников. Одним из важных результатов станет формирование единой электронной базы идей, которая позволит распространять лучшие инициативы в других подразделениях.

«Без заинтересованности каждого работника в улучшениях невозможно рассчитывать на интенсивное развитие предприятия. Именно по этой причине мы уделяем столь пристальное внимание внедрению принципов бережливого производства. По инициативе работников в 2015 году мы запустили в пилотном режиме программу сбора и реализации предложений по улучшению в одном из производственных подразделений. На сегодняшний момент подано более 400 предложений, 50% из которых реализованы. А в 2018 году мы запустили в пилотном режиме электронную систему управления подачей и реализацией предложений по улучшению. Результаты показывают, что коллектив у нас творческий», — заявил Андрей Силкин.

Кстати, оценка полезности предложений будет осуществляться коллегиально с учетом ряда критериев, одними из которых станут актуальность, новизна и главное — польза.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина — это центр компетенций России в области создания наукоемкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. На предприятии производят продукцию из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.