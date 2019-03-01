Астана, 1 марта, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил членов Высшего судебного совета страны, сообщили 1 марта в пресс-службе совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В члены Высшего судебного совета вошли судья Верховного суда Мейрам Жангуттинов, судья Восточно-Казахстанского областного суда Нурмаханбет Елемесов, судья Медеуского районного суда Алма-Аты Ел-Назар Манапов, ректор академии правосудия при Верховном суде, профессор Толеш Каудыров, председатель «Казахстанского союза юристов» Серик Акылбай.

От адвокатского сообщества повторно назначена Балгуль Раисова. Тем же указом глава государства прекратил полномочия бывших членов Высшего судебного совета.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Нурсултан Назарбаев освободил от занимаемых должностей троих судей Верховного суда республики. Двое судей освобождены в связи с переходом на новое место работы, один — в связи с отставкой.

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