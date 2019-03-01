Москва, 1 марта, 2019, 15:15 — ИА Регнум. С 1 марта 2019 года в России вводится обязательная цифровая маркировка табачных изделий в России. «Серый рынок» табачной продукции — традиционная проблема, которая была с самого начала очень чувствительной для рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по экономике Московского отделения «ОПОРЫ России» Алексей Каневский.

Myriams-Fotos Сигареты

«Это объясняется тем, что табачные изделия являются самыми высоколиквидными и быстро оборачиваемыми. Они обладают большой маржинальностью за единицу товара, и объем денег в табачной индустрии даже выше, чем в алкогольной. Имея в виду эти факторы, конечно, контрафакт занимает место в любом сегменте, который имеет такой уровень сбыта», — отметил эксперт.

Введение обязательной маркировки сигарет и табака, как любое регулирование так или иначе скажется на упорядочивании рынка, но ситуацию не сильно изменит, потому что как только серый рынок почувствует какие-то преграды, он будет расширяться в своей зоне. Кроме того, это должно быть сделано сбалансировано, потому что какие-то резкие перегибы напротив могут спровоцировать рост доли нелегального рынка.

«Безусловно, это ужесточение для предпринимателей и дополнительные затраты для бизнеса. Вместе с тем каких-то глобальных трудностей для табачной промышленности эта мера не привнесет, но индустрия ее преодолеет.

При этом нельзя сказать, что в связи с нововведением табачная продукция резко подорожает. Траты на маркировку уже были заранее заложены в стоимость товара, если цена и вырастет, то незначительно, максимум на 2−4%», — высказал своё мнение Каневский.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по добровольной маркировке табака начался с 15 января 2018 года и продлился до 28 февраля 2019 года. С 1 марта все производители табачных изделий должны будут наносить на пачки цифровой штрихкод Data Matrix в обязательном порядке.

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