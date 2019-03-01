Минск, 1 марта, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Возможное размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Украины может обернуться катастрофой для государственности Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со СМИ и представителями общественности.

Ши Александр Лукашенко

«Ни в коем случае нельзя (западным партнерам) делать в этом направлении шаги (размещать ракеты на Украине), — сказал глава государства.

По его словам, российская сторона не может допустить размещение подобных ракет на Украине, а «мы с россиянами будем абсолютно солидарны».

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля текущего года США вышли из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД). Позже РФ также заявила о прекращении участия в договоре.

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