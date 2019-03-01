Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Запрет закиси азота, который нецелевым используют в качестве средства опьянения, навредит системе здравоохранения. Такое мнение на заседании комитета по законодательству петербургского парламента 1 марта высказал депутат от «Справедливой России» Александр Егоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Думская улица в Петербурге, где продается «веселящий газ»

Напомним, парламентарии решили обсудить проблему распространения так называемого «веселящего газа», который продают с помощью воздушных шаров рядом с ночными заведениями, после страшного ДТП на Невском проспекте.

Депутат Александр Егоров, врач по образованию, заявил, что пытаться отслеживать людей, которые оказались под воздействием азота, практически бесполезно.

«Газ очень летуч, он моментально, очень быстро ликвидируется. Каким-то образом его учитывать, ловить в организме — таких методик еще десятилетия не будет, чтобы выявить тех, кто употребляет этот газ. Поэтому правильно идти по пути поиска тех, кто реализует этот газ», — считает он.

Заметим, закись азота не запрещена в России и активно используется в медицине в качестве анестезии. Егоров призвал не включать вещество в перечень наркотических и психотропных веществ, чтобы не усложнять жизнь медикам, которым в России и так приходится несладко в поисках обезболивающих средств для пациентов.

«Если мы сейчас введем какие-то запреты и ограничения очень серьезные, это не послужит на пользу медицине, где достаточно широко используется этот газ, его действие очень кратковременное. Главное — не переусердствовать, не нанести ущерб здравоохранению. Я предлагаю вести учет выдачи, учет того, кто и в каких объемах получает газ, выявлять тех, кто его продает, точки продажи — органы МВД должны этим заниматься», — заметил Егоров.

Однако единоросс Сергей Купченко не согласился с коллегой, так как счел его выступление «поиском причин» отложить решение проблемы.

«Яды, наркотики и другие большие объемы веществ, вредные для человека, применяются в медицине. Но все эти вещи регулируются очень жестко различными законами, и медицина с этим как-то справляется. Я вспоминаю высказывание: кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Если мы хотим решать эту проблему, мы должны искать возможности», — добавил Купченко.

Читайте также: Думской улице пора снести «крышу». По следам трагедии на Невском

В ночь на 24 февраля водитель Мурад Касымов за рулем BMW вылетел на тротуар, где насмерть сбил двоих и покалечил троих человек. Одна из пострадавших позднее тоже скончалась в больнице. Водитель заявил, что не помнит момент аварии, так как «надышался шариками» на Думской улице.